У більшості країн, де проводиться масова вакцинація проти коронавірусу, прищеплюють в тому числі майбутніх матерів і жінок, що годують. Найбільше дослідження, проведене в США, підтвердило: вакцинація від COVID-19 не тільки захищає проти коронавірусу матір і дитину, але і не викликає серйозних побічних реакцій.

Як відбувалося дослідження

У дослідження включені дані 131 жінки, які отримали щеплення препаратами Pfizer і BioNTech або Moderna в період з грудня по березень. Серед учасниць 84 чекали дитину, 31 годувала грудьми, ще 16 в контрольній групі не були вагітні.

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Вплив на жінок

Результати показали, що рівень антитіл, які виробилися після вакцинації у вагітних і годуючих, можна було порівняти з показниками учасниць в контрольній групі. Вчені відзначили, що титр антитіл після щеплення був "разюче вищим", ніж після перенесеного коронавірусу.

Вплив на дітей

Іншим приємним відкриттям було те, що майже у всіх учасниць були виявлені антитіла в плаценті та в грудному молоці. Це означає, що вони здатні передати захист своїм дітям.

Хоча обидві вакцини викликали приблизно однаково високий рівень антитіл, у вагітних, які отримували препарат Moderna, був вище титр імуноглобуліну IgA. Цей тип антитіл може більш ефективно передаватися немовлятам протягом тривалого часу.

Побічна дія

Оцінюючи побічні ефекти, вчені не виявили у вагітних і годуючих учасниць більше реакцій, ніж у населення в цілому. Крім того, у них не було сильних симптомів після вакцинації.