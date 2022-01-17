Дослідження проводились на лабораторних мишах. Тепер результати необхідно підтвердити на великих моделях тварин, щоб потім перейти до клінічних випробувань.

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Аби тримати ВІЛ-інфекцію під контролем, пацієнти повинні постійно приймати антиретровірусну терапію (АРТ). Це запобігає реплікації (розмноженню) вірусу в організмі й знижує його до невизначеного рівня. Але сама ВІЛ-інфекція зберігається в так званих прихованих резервуарах у сплячому стані. У будь-який момент, до прикладу після припинення лікування, вірус знову реактивується.

Але декілька років тому вчені знайшли з'єднання SUW133, яке активізувало сплячий ВІЛ, щоб препарати антиретровірусної терапії могли знаходити та вбивати вірусні клітини.

Тоді впродовж доби вдалося знищити до 25% цих клітин. Тепер автори вдосконалили підхід і досягли 100% результату.

Як проводилось дослідження

До з'єднання SUW133 та АРТ додали Т-кілери, які націлюються та знищують вірус.

Комбінація дозволила повністю знищити вірусні резервуари у 40% гризунів.

Ці результати підтверджують концепцію терапевтичної стратегії повного усунення ВІЛ з організму – завдання, яке було майже непереборним протягом багатьох років,

– заявила авторка дослідження Джоселін Кім.

Тепер дослідники планують модифікувати підхід, щоб спробувати вилікувати від ВІЛ всіх тварин. Нині вже проводять доклінічні дослідження на моделях приматів, після чого терапію можна буде протестувати на людях.