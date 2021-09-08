Довели, що вживання канабісу може серйозно нашкодити серцю

Дорослі віком до 45 років, які протягом місяця хоча б раз вживали канабіс, мають майже у двічі більший ризик мати серцевий напад. При регулярному вживанні ризик зростає ще більше.

За даними ВООЗ, конопля належать до психоактивних препаратів рослини Cannabis sativa, психоактивною хімічною речовиною якої є тетрагідроканабінол або ТГК.

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Деякі люди вважають, що вживання коноплі безпечне і не може нашкодити вашому організму, але це не так, вважає провідний автор дослідження доктор Карім Ладха.

Нове дослідження канабісу

Під час дослідження науковці проаналізували дані опитування Центру з контролю та профілактики захворювань США щодо понад 33 тисяч дорослих віком 18 – 44 років. З-поміж опитаних 17% (4 610 людей) повідомили, що вживали канабіс за останні 30 днів. У 1,3% із них потім виявили серцевий напад — у порівнянні з 0,8% тих, хто канабіс не вживав.

Канабіс шкодить серцю

Науковці частіше проблеми із серцем виявляли в людей, які пили багато алкоголю й курили сигарети — але кореляція була присутня навіть після врахування цих чинників. Спосіб вживання канабісу не впливав на цей ризик.

Інші дослідження вже вказували на вплив марихуани на частоту серцебиття людей. Зміна серцебиття впливає на кількість кисню, якого потребує серце. Крім того, канабіс також може зменшити постачання кисню кровоносними судинами. Як наслідок — невідповідність між попитом і пропозицією кисню, що й призводить до серцевих нападів.

На думку авторів дослідження, вплив канабісу на серце має враховуватися лікарями під час визначення терапії для людей із серцевою недостатністю. Але не варто забувати й про позитивні ефекти канабісу — зокрема полегшення болю.

Недавнє дослідження показало, що канабіс впливає на емоційну реакцію мозку на біль, а не знижує її безпосередньо. Тобто біль є на такому ж рівні, але мозок відчуває його інакше.