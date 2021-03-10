Довготривала вакцина проти COVID-19 продемонструвала перші результати

Вчені розробили нову вакцину проти коронавірусу на основі вакцини проти кору – в неї ввели ключовий ген білку SARS-CoV-2. Під час дослідження на тваринах препарат викликав сильну імунну відповідь.

Інноваційний фонд штату Огайо надав ексклюзивну ліцензію на технологію Biological E. Limited (BE), індійської компанії з виробництва вакцин і фармацевтики.

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Як і всі вакцини проти COVID-19, новий кандидат на вакцину ініціює вироблення антитіл, які розпізнають спайковий білок проти коронавірусу, як чужорідний, навчаючи імунну систему атакувати й нейтралізувати його, якщо той потрапить в організм.

Для цієї роботи дослідники протестували 7 версій спайкового білка, щоб знайти найефективніший антиген. Вони зупинилися на стабілізованій "попередній" версії білка – формі, яку білок має до того, як він інфікує клітину. Після цього ген цього білка вставили в сегмент геному вакцини проти кору.

Вакцина проти кору застосовується на дітях з 1960-х років і має довгу історію безпеки для дітей і дорослих. Ми також знаємо, що вакцина проти кору може забезпечити довгостроковий захист. Є надія, що з антигеном всередині вона зможе забезпечити довгостроковий захист від SARS-CoV-2,

– сказав старший автор дослідження Цзяньжун Лі.

Результати експерименту