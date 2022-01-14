Дослідження проводились за участю 176 хворих на коронавірус, які отримали позитивні результати тестів ПЛР. Після цього вчені вирішили перевірити, на скільки заразні пацієнти.

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Для цього вони використали спеціально адаптований тест, який показує, на скільки вірус активний в організмі.

Результати дослідження:

Аналіз показав, що у 13% людей все ще присутні клінічно значущі рівні вірусу через 10 днів. Це означає, що потенційно вони можуть бути заразними.

У деяких людей ці рівні зберігалися до 68 днів.

Автори вважають, що новий метод тестування варто застосовувати у місцях, де люди найбільш вразливі до інфікування COVID-19.

Хоча це відносно невелике дослідження, наші результати показують, що потенційно активний вірус іноді може зберігатися понад 10 днів і може становити потенційний ризик подальшої передачі,

– заявила керівниця дослідження і професорка Лорна Харріс із Медичної школи Університету Ексетера.

Чим новий тест відрізняється від ПЛР

Звичайні ПЛР-тести перевіряють наявність вірусних фрагментів. Хоча вони можуть визначити, хто інфікувався вірусом, вони не можуть визначити активність інфекції й чи людина заразна. Однак тест, використаний в останньому дослідженні, дає позитивний результат лише тоді, коли вірус активний і потенційно здатний до подальшої передачі.

Генеральна директорка Animal Free Research UK Карла Оуен заявила, що відкриття команди Ексетерського університету є "захопливим та потенційно дуже важливим". На її думку, це надсилає уряду чіткий сигнал для фінансування медичних досліджень.