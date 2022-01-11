Чи дозволить бустерна доза Pfizer подорожувати тим, хто щеплений CoronaVac

Бустерна доза мРНК-вакцинами, тобто Moderna або Comirnaty від Pfizer дозволяє подорожувати у ті країни, де схвалені ці вакцини, навіть якщо попередні дві дози – китайська вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech.

Бустерне щеплення рекомендують робити РНК-вакцинами

Як відомо, для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

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Зокрема, тим людям, які отримали перші дві дози вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендували вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Якщо після базового курсу проведеного вакциною CoronaVac, бустерна доза буде зроблена вакциною Moderna або Comirnaty від Pfizer, у сертифікаті буде інформація про останнє щеплення. І такий сертифікат буде валідним для перетину кордону країн, де схвалена ця вакцина,

– йдеться у повідомленні МОЗ.

Бустер продовжує дію сертифікату

Вакцина CoronaVac схвалена ВООЗ для екстреного використання. Однак, не всі країни її визнають і дозволяють в'їзд щепленим нею людям. Наприклад, із нею не можна поїхати до Італії, Німеччини, Франції, Польщі тощо.

Новий COVID-сертифікат після бустерної дози діятиме 270 діб з дати її введення.

Згенерувати його можна буде в Дії орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

У МОЗ наголосили, що кожна країна самостійно встановлює правила перетину кордону для іноземців та осіб без громадянства.

60 країн визнають український COVID-сертифікат

На сьогодні українські COVID-сертифікати визнають у 60 країнах світу, які входять до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС. Серед них такі європейські країни як Польща, Австрія, Латвія та решта членів ЄС.

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