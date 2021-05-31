Про це новопризначений міністр охорони здоров'я повідомив в інтерв'ю ТСН.

Читайте також Спад захворюваності: в Україні тисяча людей інфікувались COVID-19, одужали – вп'ятеро більше

Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Пів мільйона Pfizer прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона у межах COVAX ми отримаємо на тижні – 7 червня, – сказав глава МОЗ.

Віктор Ляшко зазначив, що вже оформляються документи на постачання вакцини AstraZeneca.

Міністр додав: "Вже у червні в нас повинен бути перший такий старт, коли велика кількість вакцин одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень".

Вакцинація в Україні: що відомо