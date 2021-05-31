Дозволить наростити темпи щеплень, – Ляшко розповів, коли в Україні буде велика кількість вакцин

Віктор Ляшко заявив, що вже у червні в Україні буде велика кількість вакцини "одночасно". За його словами, це дозволить наростити темпи щеплень.

Про це новопризначений міністр охорони здоров'я повідомив в інтерв'ю ТСН.

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Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Пів мільйона Pfizer прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона у межах COVAX ми отримаємо на тижні – 7 червня, – сказав глава МОЗ.

Віктор Ляшко зазначив, що вже оформляються документи на постачання вакцини AstraZeneca.

Міністр додав: "Вже у червні в нас повинен бути перший такий старт, коли велика кількість вакцин одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень".

Вакцинація в Україні: що відомо

Станом на 30 травня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 1 021 804 українців, а дві дози – 125 777 громадян.

У Львові та Києві у центрах масової вакцинації почали щеплювати зареєстрованих через додаток Дія.

Попередньо Україна планує запустити паспорти вакцинації вже з 1 липня. Процес їхнього запровадження синхронізують з відповідними кроками в ЄС.

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