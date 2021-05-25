Переваги методу

Вчені використовують гуманізовані дріжджі, які модифікують білки за людським типом. Науковець стверджує, що такі дріжджі – не вибагливі, тому вакцина буде значно дешевшою за імпортну.

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Ми синтезуємо білки для вакцини у клітинах дріжджів. Це наше ноу-хау. Білок – це полімер з амінокислот, а до бокових його груп ще можуть бути прикріплені залишки різних цукрів,

– зазначив науковець.

Інститут біології клітини НАН України вже має досвід роботи з таким середовищем, зокрема, на основі таких дріжджів розробляли продуценти вітамінів та антибіотиків. Україна поки не виробляє гуманізованих дріжджів, але львівські науковці отримали їх з США та з Південної Кореї.

Недоліки білкових вакцин

Учений наголошує, що білкові вакцини мають один мінус – вони неохоче викликають синтез людських антитіл та утворення Т-лімфоцитів.

Набагато краще діють білки, якщо утворюються вірусоподібні частинки. Тому команда науковців працює над механізмом, завдяки якому вірусні частинки значно швидше викликатимуть вироблення антитіл, і вакцина стане набагато ефективнішою для людини.

Вже восени львівські науковці проведуть доклінічні дослідження вакцини, і ймовірно, з наступного року стартуватиме дослідне виробництво цієї вакцини.

Вакцини на основі дріжджів – не новинка для медицини. Зокрема, вакцини проти гепатиту B виробляються з використанням пекарських дріжджів.