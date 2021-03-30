Друга людина в Україні закінчила вакцинацію проти COVID-19: їй ввели другу дозу
За минулу добу, 29 березня, в Україні щеплення проти коронавірусу зробили 14 433 людям. З них першу дозу препарату отримали 14 432 людини.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Натомість 1 людині ввели другу ін'єкцію. Це означає, що вона вже повністю закінчила вакцинацію проти коронавірусу SARS-CoV-2.
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Тобто вже 2 людини в Україні отримали 2 дози препарату. Першою такою людиною стала лікарка з Хмельниччини. Вона працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де й отримала першу ін'єкцію препаратом Covishield (AstraZeneca). А ось хто другим закінчив вакцинацію в країні поки що невідомо.
Вакцинація проти коронавірусу в регіонах за минулу добу
- Київ – 1 740 щеплень;
- Вінницька область – 640 щеплень;
- Волинська область – 370 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 290 щеплень;
- Донецька область – 580 щеплень;
- Житомирська область – 700 щеплень;
- Закарпатська – 440 щеплень;
- Запорізька область – 670 щеплень;
- Івано-Франківська область – 415 щеплень;
- Київська область – 550 щеплень;
- Кіровоградська область – 420 щеплень;
- Луганська область – 330 щеплень;
- Львівська область – 728 щеплень;
- Миколаївська область – 330 щеплень;
- Одеська область – 310 щеплень;
- Полтавська область – 840 щеплень;
- Рівненська область – 520 щеплень;
- Сумська область – 540 щеплень;
- Тернопільська область – 440 щеплень;
- Харківська область – 380 щеплень;
- Херсонська область – 350 щеплень;
- Хмельницька область – 430 щеплень;
- Черкаська область – 800 щеплень;
- Чернівецька область – 380 щеплень;
- Чернігівська область – 240 щеплень.
Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні імунізували 212 898 людей. З них 212 896 отримали 1 дозу вакцини.
Щеплення проводилось 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення.
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