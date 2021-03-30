Друга людина в Україні закінчила вакцинацію проти COVID-19: їй ввели другу дозу

За минулу добу, 29 березня, в Україні щеплення проти коронавірусу зробили 14 433 людям. З них першу дозу препарату отримали 14 432 людини.

Натомість 1 людині ввели другу ін'єкцію. Це означає, що вона вже повністю закінчила вакцинацію проти коронавірусу SARS-CoV-2.

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Тобто вже 2 людини в Україні отримали 2 дози препарату. Першою такою людиною стала лікарка з Хмельниччини. Вона працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де й отримала першу ін'єкцію препаратом Covishield (AstraZeneca). А ось хто другим закінчив вакцинацію в країні поки що невідомо.

Вакцинація проти коронавірусу в регіонах за минулу добу

Київ – 1 740 щеплень;

Вінницька область – 640 щеплень;

Волинська область – 370 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 290 щеплень;

Донецька область – 580 щеплень;

Житомирська область – 700 щеплень;

Закарпатська – 440 щеплень;

Запорізька область – 670 щеплень;

Івано-Франківська область – 415 щеплень;

Київська область – 550 щеплень;

Кіровоградська область – 420 щеплень;

Луганська область – 330 щеплень;

Львівська область – 728 щеплень;

Миколаївська область – 330 щеплень;

Одеська область – 310 щеплень;

Полтавська область – 840 щеплень;

Рівненська область – 520 щеплень;

Сумська область – 540 щеплень;

Тернопільська область – 440 щеплень;

Харківська область – 380 щеплень;

Херсонська область – 350 щеплень;

Хмельницька область – 430 щеплень;

Черкаська область – 800 щеплень;

Чернівецька область – 380 щеплень;

Чернігівська область – 240 щеплень.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні імунізували 212 898 людей. З них 212 896 отримали 1 дозу вакцини.

Щеплення проводилось 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення.

Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371 406 людей. Навіть якщо ви не входите у пріоритетну групу вакцинації, але бажаєте вакцинуватись, повідомте про це свого сімейного лікаря. Адже будь-коли може з'явитися можливість вакцинуватися залишками препарату.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу