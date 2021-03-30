Друга людина в Україні закінчила вакцинацію проти COVID-19: їй ввели другу дозу

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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

За минулу добу, 29 березня, в Україні щеплення проти коронавірусу зробили 14 433 людям. З них першу дозу препарату отримали 14 432 людини.

Натомість 1 людині ввели другу ін'єкцію. Це означає, що вона вже повністю закінчила вакцинацію проти коронавірусу SARS-CoV-2.

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Тобто вже 2 людини в Україні отримали 2 дози препарату. Першою такою людиною стала лікарка з Хмельниччини. Вона працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де й отримала першу ін'єкцію препаратом Covishield (AstraZeneca). А ось хто другим закінчив вакцинацію в країні поки що невідомо.

Вакцинація проти коронавірусу в регіонах за минулу добу

  • Київ – 1 740 щеплень;
  • Вінницька область – 640 щеплень;
  • Волинська область – 370 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 290 щеплень;
  • Донецька область – 580 щеплень;
  • Житомирська область – 700 щеплень;
  • Закарпатська – 440 щеплень;
  • Запорізька область – 670 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 415 щеплень;
  • Київська область – 550 щеплень;
  • Кіровоградська область – 420 щеплень;
  • Луганська область – 330 щеплень;
  • Львівська область – 728 щеплень;
  • Миколаївська область – 330 щеплень;
  • Одеська область – 310 щеплень;
  • Полтавська область – 840 щеплень;
  • Рівненська область – 520 щеплень;
  • Сумська область – 540 щеплень;
  • Тернопільська область – 440 щеплень;
  • Харківська область – 380 щеплень;
  • Херсонська область – 350 щеплень;
  • Хмельницька область – 430 щеплень;
  • Черкаська область – 800 щеплень;
  • Чернівецька область – 380 щеплень;
  • Чернігівська область – 240 щеплень.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні імунізували 212 898 людей. З них 212 896 отримали 1 дозу вакцини.

Щеплення проводилось 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення.

Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371 406 людей. Навіть якщо ви не входите у пріоритетну групу вакцинації, але бажаєте вакцинуватись, повідомте про це свого сімейного лікаря. Адже будь-коли може з'явитися можливість вакцинуватися залишками препарату.


Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу