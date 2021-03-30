Друга людина в Україні закінчила вакцинацію проти COVID-19: їй ввели другу дозу

Джерело:фейсбук Максима Степанова
За минулу добу, 29 березня, в Україні щеплення проти коронавірусу зробили 14 433 людям. З них першу дозу препарату отримали 14 432 людини.
Натомість 1 людині ввели другу ін'єкцію. Це означає, що вона вже повністю закінчила вакцинацію проти коронавірусу SARS-CoV-2.
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Тобто вже 2 людини в Україні отримали 2 дози препарату. Першою такою людиною стала лікарка з Хмельниччини. Вона працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де й отримала першу ін'єкцію препаратом Covishield (AstraZeneca). А ось хто другим закінчив вакцинацію в країні поки що невідомо.
Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні імунізували 212 898 людей. З них 212 896 отримали 1 дозу вакцини.
Щеплення проводилось 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення.Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371 406 людей. Навіть якщо ви не входите у пріоритетну групу вакцинації, але бажаєте вакцинуватись, повідомте про це свого сімейного лікаря. Адже будь-коли може з'явитися можливість вакцинуватися залишками препарату.