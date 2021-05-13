Другий день поспіль від коронавірусу в Індії помирає понад 4 тисячі людей

Нині в Індії найкритичніша ситуація з коронавірусом. Країна перебуває на 1 місці у світі за добовим приростом інфікованих та на 2 місці за загальною кількістю виявлених випадків зараження.

Другий день поспіль в країні фіксують понад 4 тисячі смертей від COVID-19. За минулу добу в Індії зареєстрували 4 120 летальних випадків внаслідок хвороби та 362 727 нових хворих.

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Натомість позаминулої доби, 11 травня, в країні померли 4 205 хворих. Тоді ж хворобу виявили у 48 421 людини.

Особливо складна ситуація в сільських районах Уттар-Прадеш. Це найгустонаселеніший штат Індії з населенням понад 230 мільйонів.

Окрім цього, в Індії циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією (штам В.1.617). Днями Всесвітня організація охорони здоров'я змінила класифікацію "потрійного мутанта" з Індії на "небезпечний варіант", який загрожує усьому світу. За попередніми даними штам В.1.617 поширюється швидше оригінального вірусу і й вміє обходити частину захисних механізмів, які надаються вакцинами.

При цьому попередні дані свідчать про те, що сучасні COVID-вакцини "залишаються ефективними в запобіганні захворювання і смерті інфікованих" варіантом В.1.617.

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