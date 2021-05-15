Про те, що другий рік пандемії принесе більше смертей, ніж перший, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Станом на ранок 15 травня по усьому світу від хвороби померли 3 356 044 хворих.
До теми Сертифікати та паспорти вакцинації: як українцям готуватися до подорожей
За минулу добу у країнах світу зареєстрували 9 161 смерть внаслідок хвороби. 3 890 з них – в Індії. Також дуже висока смертність у Бразилії, де за минулу добу з життя пішли 2 211 пацієнтів.
На фоні складної ситуації з недугою ВООЗ закликала багаті країни переглянути плани вакцинації дітей. В організації переконані – вакцину краще пожертвувати у програму COVAX для бідніших країн.
Адже розподіл вакцин у світі дуже нерівномірний. І в той момент, як багаті держави можуть собі дозволити вакцинацію дітей, в країнах з низьким і середнім рівнем доходу вистачає навіть на імунізацію медичних працівників.
COVID-вакцинація дітей у світі: що відомо
Джерело: BBC
- У США почали вакцинувати дітей віком від 12 до 16 препаратом від Pfizer-BioNTech.
- У Канаді теж дозволили Pfizer-BioNTech для цієї вікової групи.
- Минулого тижня у Швейцарії почали щеплювати 16-річних.
- Очільниця ЕМА Емер Кук розповіла, що наприкінці травня у ЄС планують схвалити вакцини для дітей 12 – 15 років.