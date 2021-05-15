Про те, що другий рік пандемії принесе більше смертей, ніж перший, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Станом на ранок 15 травня по усьому світу від хвороби померли 3 356 044 хворих.

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За минулу добу у країнах світу зареєстрували 9 161 смерть внаслідок хвороби. 3 890 з них – в Індії. Також дуже висока смертність у Бразилії, де за минулу добу з життя пішли 2 211 пацієнтів.

На фоні складної ситуації з недугою ВООЗ закликала багаті країни переглянути плани вакцинації дітей. В організації переконані – вакцину краще пожертвувати у програму COVAX для бідніших країн.

Адже розподіл вакцин у світі дуже нерівномірний. І в той момент, як багаті держави можуть собі дозволити вакцинацію дітей, в країнах з низьким і середнім рівнем доходу вистачає навіть на імунізацію медичних працівників.

COVID-вакцинація дітей у світі: що відомо

Джерело: BBC