Другий рік пандемії може бути важчим, – ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров’я припускають, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися важчим ніж перший. Це пов'язано з мутацією COVID-19.
Що заявили у ВООЗ
В Організації зауважили, що передача вірусу від людини до людини прискорилася. Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян, повідомили на сторінці ВООЗ у твіттері.
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Ми вступаємо в другий рік (пандемії – 24 канал), він може бути навіть важким, враховуючи динаміку передачі вірусу і деякі проблеми, які ми спостерігаємо,
– сказав Раян.
За його словами, у Північній півкулі, а особливо в Європі та Північній Америці, фахівці спостерігали "ідеальний сезонний шторм – холод". Мовиться про те, що люди заходили у середину приміщень, де відбувалося "соціальне змішання".
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Ситуація з коронавірусом у світі
- У Великій Британії та Південно-Африканській республіці виявили нові штами коронавірусу.
- Згодом мутований вірус поширився у 22 країни Європи та низку інших держав світу.
- За даними фахівців, новий штам COVID-19 поширюється швидше. Втім наразі не відомо, чи перебіг хвороби відрізняється від вже відомого.
- Ситуація у Великій Британії критична. 13 січня там зафіксували рекордну смертність за добу.
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