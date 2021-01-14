У Всесвітній організації охорони здоров’я припускають, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися важчим ніж перший. Це пов'язано з мутацією COVID-19.

Що заявили у ВООЗ

В Організації зауважили, що передача вірусу від людини до людини прискорилася. Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян, повідомили на сторінці ВООЗ у твіттері.

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Ми вступаємо в другий рік (пандемії – 24 канал), він може бути навіть важким, враховуючи динаміку передачі вірусу і деякі проблеми, які ми спостерігаємо,

– сказав Раян.

За його словами, у Північній півкулі, а особливо в Європі та Північній Америці, фахівці спостерігали "ідеальний сезонний шторм – холод". Мовиться про те, що люди заходили у середину приміщень, де відбувалося "соціальне змішання".

У ВООЗ заявили, що у 2021 році ситуація з COVID:19 може бути складнішою: відео

Ситуація з коронавірусом у світі

У Великій Британії та Південно-Африканській республіці виявили нові штами коронавірусу.

Згодом мутований вірус поширився у 22 країни Європи та низку інших держав світу.

За даними фахівців, новий штам COVID-19 поширюється швидше. Втім наразі не відомо, чи перебіг хвороби відрізняється від вже відомого.

Ситуація у Великій Британії критична. 13 січня там зафіксували рекордну смертність за добу.



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