Про проблеми з постачанням вакцини в Європейський союз заявив другий виробник. Кількість доступних початкових доз препарату від AstraZeneca та Оксфордського університету буде меншою. ніж очікувалась.

У шведсько-британської фармкомпанії AstraZeneca виникли виробничі проблеми. Про це повідомляє BBC.

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Комісарка ЄС з охорони здоров'я висловила "глибоке незадоволення" цією новиною. До березня фармкомпанія повинна була доставити близько 80 мільйонів доз у 27 країн-членів.

Офіційні особи поки що не розповіли, на скільки великим буде дефіцит. Але один з чиновників ЄС повідомив, що у першому кварталі цього року поставки будуть скорочені на 60%.

І хоч поки що регуляторний орган ЄС ще не схвалив вакцину від AstraZeneca, очікується, що це трапиться наприкінці цього місяця.

Представник AstraZeneca 22 січня заявив, що "початкові обсяги поставок будуть нижчими, ніж спочатку передбачалося", але не надав подробиць.

Раніше повідомлялось, що в деяких країнах програми щеплень сповільнились через скорочення поставок вакцини від виробників Pfizer та BioNTech.

Що відомо про вакцину AstraZeneca