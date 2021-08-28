Так, до лікарень госпіталізували 708 людей з підтвердженою хворобою або підозрою на наявність інфекції. На жаль, ще 54 пацієнти померли.

Днем раніше Вперше за кілька місяців в Україні виявили понад 2 тисячі COVID-хворих за добу

З-поміж усіх хворих за добу 108 дітей та 35 медпрацівників. Натомість одужали 1 025 осіб. Попри це, за добовою смертністю Україна перебуває на 5 місці в Європі.

Темпи тестування

За минулу добу в Україні провели понад 58 тисяч тестувань на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 27 605 осіб;

методом ІФА – 8 272 особи;

експрес-тестами – 22 258 осіб.

Загалом за весь час ровели 11 931 126 ПЛР-тестувань.

Загальна статистика



За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 282 285 осіб. Із них одужали – 2 205 707 людей. На жаль, померли – 53 686.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 266 випадків;

Вінницька область – 40 випадків;

Волинська область – 21 випадок;

Дніпропетровська область – 130 випадків;

Донецька область – 157 випадків;

Житомирська область – 41 випадок;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 84 випадки;

Івано-Франківська область – 60 випадків;

Київська область – 68 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 65 випадків;

Львівська область – 189 випадків;

Миколаївська область – 39 випадків;

Одеська область – 155 випадків;

Полтавська область – 38 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 57 випадків;

Харківська область – 187 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 40 випадків;

Черкаська область – 56 випадків;

Чернівецька область – 121 випадок;

Чернігівська область – 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу