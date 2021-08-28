Так, до лікарень госпіталізували 708 людей з підтвердженою хворобою або підозрою на наявність інфекції. На жаль, ще 54 пацієнти померли.

Днем раніше Вперше за кілька місяців в Україні виявили понад 2 тисячі COVID-хворих за добу

З-поміж усіх хворих за добу 108 дітей та 35 медпрацівників. Натомість одужали 1 025 осіб. Попри це, за добовою смертністю Україна перебуває на 5 місці в Європі.

Темпи тестування

За минулу добу в Україні провели понад 58 тисяч тестувань на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 27 605 осіб;
  • методом ІФА – 8 272 особи;
  • експрес-тестами – 22 258 осіб.

Загалом за весь час ровели 11 931 126 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 266 випадків;
  • Вінницька область – 40 випадків;
  • Волинська область – 21 випадок;
  • Дніпропетровська область – 130 випадків;
  • Донецька область – 157 випадків;
  • Житомирська область – 41 випадок;
  • Закарпатська область – 11 випадків;
  • Запорізька область – 84 випадки;
  • Івано-Франківська область – 60 випадків;
  • Київська область – 68 випадків;
  • Кіровоградська область – 22 випадки;
  • Луганська область – 65 випадків;
  • Львівська область – 189 випадків;
  • Миколаївська область – 39 випадків;
  • Одеська область – 155 випадків;
  • Полтавська область – 38 випадків;
  • Рівненська область – 41 випадок;
  • Сумська область – 47 випадків;
  • Тернопільська область – 57 випадків;
  • Харківська область – 187 випадків;
  • Херсонська область – 63 випадки;
  • Хмельницька область – 40 випадків;
  • Черкаська область – 56 випадків;
  • Чернівецька область – 121 випадок;
  • Чернігівська область – 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГоловні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу