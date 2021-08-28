Так, до лікарень госпіталізували 708 людей з підтвердженою хворобою або підозрою на наявність інфекції. На жаль, ще 54 пацієнти померли.
Днем раніше Вперше за кілька місяців в Україні виявили понад 2 тисячі COVID-хворих за добу
З-поміж усіх хворих за добу 108 дітей та 35 медпрацівників. Натомість одужали 1 025 осіб. Попри це, за добовою смертністю Україна перебуває на 5 місці в Європі.
Темпи тестування
За минулу добу в Україні провели понад 58 тисяч тестувань на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 27 605 осіб;
- методом ІФА – 8 272 особи;
- експрес-тестами – 22 258 осіб.
Загалом за весь час ровели 11 931 126 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 266 випадків;
- Вінницька область – 40 випадків;
- Волинська область – 21 випадок;
- Дніпропетровська область – 130 випадків;
- Донецька область – 157 випадків;
- Житомирська область – 41 випадок;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 84 випадки;
- Івано-Франківська область – 60 випадків;
- Київська область – 68 випадків;
- Кіровоградська область – 22 випадки;
- Луганська область – 65 випадків;
- Львівська область – 189 випадків;
- Миколаївська область – 39 випадків;
- Одеська область – 155 випадків;
- Полтавська область – 38 випадків;
- Рівненська область – 41 випадок;
- Сумська область – 47 випадків;
- Тернопільська область – 57 випадків;
- Харківська область – 187 випадків;
- Херсонська область – 63 випадки;
- Хмельницька область – 40 випадків;
- Черкаська область – 56 випадків;
- Чернівецька область – 121 випадок;
- Чернігівська область – 84 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу