Зазначимо, що російська статистика захворюваності на коронавірус спотворена, бо вона враховує також тимчасово окупований український Крим.
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За добу виявили 37 374 нових випадків зараження коронавірусом. Усього з початку пандемії в Росії зафіксовано 9 219 912 випадків хвороби.
Найбільше нових хворих виявили в Москві (+4062), Санкт-Петербурзі (+2645), Підмосков'ї (+1407), а також у Самарській області (+1781).
За цей період одужали 36 414 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 7 919 250 громадян.
Коронавірус в Росії: що відомо
- Восени 2021 року через поширення штаму Дельта в Росії почався новий сплеск захворюваності на COVID-19. Майже щодня повідомляють про нові максимуми добової захворюваності та смертності.
- Через це ряд регіонів Росії ввели обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для деяких категорій громадян.
- Відомо, що в Росію проник новий штам коронавірусу Дельта Плюс. Вважається, що ця форма вірусу ще заразніша.
- З 30 жовтня по 7 листопада в Росії оголосили неробочі дні, які, як передбачається, повинні сповільнити зростання захворюваності на ковід. Деякі регіони вже оголосили про продовження режиму неробочих днів, інші, наприклад, Москва та Московська область, повідомили, що ситуація із захворюваністю стабілізувалася і продовжувати неробочі дні не планується.
- 5 листопада зареєстрували 41 335 випадків коронавірусу, що було максимальною кількістю хворих за всю пандемію.
- Станом на 18 листопада в Росії вакцинували хоч однією дозою 63 124 096 людей.
- Повністю вакциновані 57 961 578 росіян – 49% усього населення країни.