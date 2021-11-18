Другу добу поспіль: в Росії рекорд смертей від коронавірусу

За добу в Росії зафіксували 1251 смерть – це максимум за весь час пандемії. Загалом у країні від коронавірусу померло 260 335 особи.

Зазначимо, що російська статистика захворюваності на коронавірус спотворена, бо вона враховує також тимчасово окупований український Крим.

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За добу виявили 37 374 нових випадків зараження коронавірусом. Усього з початку пандемії в Росії зафіксовано 9 219 912 випадків хвороби.

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+4062), Санкт-Петербурзі (+2645), Підмосков'ї (+1407), а також у Самарській області (+1781).

За цей період одужали 36 414 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 7 919 250 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо