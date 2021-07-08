За цей самий період до лікарень госпіталізували 404 людини. Це трішки менше, ніж позаминулої доби, коли до лікарень поклали 458 українців.

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На жаль, впродовж 7 липня померли ще 23 хворих. Натомість виписали 872 пацієнти.

Темпи тестування не надто високі

За минулу добу в Україні провели 40 893 тестів на коронавірус: з них 17 945 методом ПЛР та 9 129 методом ІФА. Також було зроблено 13 819 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 10 983 401 ПЛР-тестування.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

  • Київ – 181 випадок;
  • Вінницька область – 24 випадки;
  • Волинська область – 11 випадків;
  • Дніпропетровська область – 41 випадок;
  • Донецька область – 21 випадок;
  • Житомирська область – 15 випадків;
  • Закарпатська область – 11 випадків;
  • Запорізька область – 23 випадки;
  • Івано-Франківська область – 7 випадків;
  • Київська область – 50 випадків;
  • Кіровоградська область – 2 випадки;
  • Луганська область – 17 випадків;
  • Львівська область – 29 випадків;
  • Миколаївська область – 20 випадків;
  • Одеська область – 18 випадків;
  • Полтавська область – 20 випадків;
  • Рівненська область – 13 випадків;
  • Сумська область – 21 випадок;
  • Тернопільська область – 10 випадків;
  • Харківська область – 20 випадків;
  • Херсонська область – 18 випадків;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Черкаська область – 13 випадків;
  • Чернівецька область – 5 випадків;
  • Чернігівська область – 11 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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