За цей самий період до лікарень госпіталізували 404 людини. Це трішки менше, ніж позаминулої доби, коли до лікарень поклали 458 українців.

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На жаль, впродовж 7 липня померли ще 23 хворих. Натомість виписали 872 пацієнти.

Темпи тестування не надто високі

За минулу добу в Україні провели 40 893 тестів на коронавірус: з них 17 945 методом ПЛР та 9 129 методом ІФА. Також було зроблено 13 819 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 10 983 401 ПЛР-тестування.

За весь час пандемії в країні: виявили – 2 239 591 COVID-хворого,

одужали – 2 175 225 інфікованих,

померли – 52 560 інфікованих.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Київ – 181 випадок;

Вінницька область – 24 випадки;

Волинська область – 11 випадків;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 21 випадок;

Житомирська область – 15 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 23 випадки;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 50 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 18 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 13 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 10 випадків;

Харківська область – 20 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків;

Чернігівська область – 11 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу