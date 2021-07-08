За цей самий період до лікарень госпіталізували 404 людини. Це трішки менше, ніж позаминулої доби, коли до лікарень поклали 458 українців.
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На жаль, впродовж 7 липня померли ще 23 хворих. Натомість виписали 872 пацієнти.
Темпи тестування не надто високі
За минулу добу в Україні провели 40 893 тестів на коронавірус: з них 17 945 методом ПЛР та 9 129 методом ІФА. Також було зроблено 13 819 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 10 983 401 ПЛР-тестування.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- Київ – 181 випадок;
- Вінницька область – 24 випадки;
- Волинська область – 11 випадків;
- Дніпропетровська область – 41 випадок;
- Донецька область – 21 випадок;
- Житомирська область – 15 випадків;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 23 випадки;
- Івано-Франківська область – 7 випадків;
- Київська область – 50 випадків;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 17 випадків;
- Львівська область – 29 випадків;
- Миколаївська область – 20 випадків;
- Одеська область – 18 випадків;
- Полтавська область – 20 випадків;
- Рівненська область – 13 випадків;
- Сумська область – 21 випадок;
- Тернопільська область – 10 випадків;
- Харківська область – 20 випадків;
- Херсонська область – 18 випадків;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 5 випадків;
- Чернігівська область – 11 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу