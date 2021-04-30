Яким препаратом проводили друге щеплення

Всі 120 других щеплень за вчора були зроблені препаратом Sinovac-CoronaVac. До цього 10 людей були щеплені другою дозою вакцини AstraZeneca.

До теми В Україні понад 10 тисяч інфікованих: статистика COVID-19

Практично всі другі щеплення за вчора були зроблені в Полтавській області – 116, ще 4 – у Хмельницькій.

Статистика вакцинації за добу

Крім цього за добу першу дозу отримали 73 256 людей – це найбільше від початку вакцинальної кампанії в Україні.

Більшість щеплень були зроблені вакциною AstraZeneca – 64 198. Вакцину Sinovac отримали 5202 людини, Pfizer – 3856.

Найбільше за добу вакцинували у Києві (8362 щеплення), Харківській (6015), Київській (5743), Полтавській (5317) та Дніпропетровській (4968) областях.

Увага! З початку кампанії вакцинації прищепили першою дозою вже 702 438 людей.

До слова, сьогодні в Україну прибуде ще 500 тисяч доз китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що всього очікують близько 2 мільйонів доз препарату.