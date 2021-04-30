Другу дозу вакцини отримали вже 130 українців: яким препаратом

В Україні 130 людей отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу. За вчора друге щеплення зробили 120 людям.

Яким препаратом проводили друге щеплення

Всі 120 других щеплень за вчора були зроблені препаратом Sinovac-CoronaVac. До цього 10 людей були щеплені другою дозою вакцини AstraZeneca.

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Практично всі другі щеплення за вчора були зроблені в Полтавській області – 116, ще 4 – у Хмельницькій.

Статистика вакцинації за добу

Крім цього за добу першу дозу отримали 73 256 людей – це найбільше від початку вакцинальної кампанії в Україні.

Більшість щеплень були зроблені вакциною AstraZeneca – 64 198. Вакцину Sinovac отримали 5202 людини, Pfizer – 3856.

Найбільше за добу вакцинували у Києві (8362 щеплення), Харківській (6015), Київській (5743), Полтавській (5317) та Дніпропетровській (4968) областях.

З початку кампанії вакцинації прищепили першою дозою вже 702 438 людей.

До слова, сьогодні в Україну прибуде ще 500 тисяч доз китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що всього очікують близько 2 мільйонів доз препарату.