Назвали основну причину смерті молодих людей: спойлер – це не хвороби

Смертельні випадки та травми, пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами, є основними причинами смерті молодих людей у ​​всьому світі.

ДТП вбивають молодь

Про це свідчать результати нового дослідження, проведеного Університетом Нового Південного Уельсу в Сіднеї. Виявляється, після ДТП помирає більше молоді, ніж від інфекційних та неінфекційних захворювань чи самогубства.

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Ця робота була опублікована в рамках першого глобального аналізу захворюваності та смертності молодих людей віком від 10 до 24 років, пов'язаних із транспортом та ненавмисними травмами.

Вчені проаналізували смертність та кількість років життя з поправкою на інвалідність внаслідок ДТП та ненавмисні травми серед підлітків у 204 країнах за останні три десятиліття. Експерти виявили, що, попри загальне зниження рівня смертності від транспортних травм на третину з 1990 року, кількість смертей серед підлітків внаслідок дорожньо-транспортних пригод у деяких країнах, як і раніше, збільшується.

Скільки молодих людей гине в ДТП

Йдеться переважно про країни з низьким рівнем доходів, у них частка смертей молоді від ДТП майже подвоїлася – з 28 відсотків у 1990 році (74 713 із 271 772) до 47 відсотків у 2019 році (100 102 із 214 337). Така тенденція може бути пов'язана зі швидкою урбанізацією територій. Вчені запевняють, що таке зростання потребує термінової допомоги з боку світової спільноти.

Згідно з дослідженням, в останнє десятиліття зниження рівня транспортного травматизму та смертності у країнах з високим рівнем доходу теж уповільнилося. У період з 2010 до 2019 року воно падало всього на 1,7 відсотка на рік у порівнянні з падінням на 2,4 відсотка на рік у період з 1990 по 2010 рік.