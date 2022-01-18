Іноді ефект плацебо також може нашкодити. Так званий ефект "ноцебо" виникає тоді, коли учасники настільки вірять у прийом медикаментів, що після звичайного плацебо відчувають побічні ефекти.

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У новому метааналізі рандомізованих плацебо-контрольованих випробувань вакцини проти COVID-19 дослідники з Медичного центру Бет Ісраель Діаконіс (BIDMC) порівняли частоту побічних ефектів після вакцинації справжнім препаратом та плацебо.

Звісно, про побічні ефекти повідомили більше вакцинованих справжнім препаратом. Але при цьому майже третина учасників, які отримали плацебо, теж повідомили принаймні про одне небажане явище, найпоширенішими з яких були головний біль та втома.

Небажані явища після лікування плацебо часто зустрічаються в рандомізованих контрольованих дослідженнях,

– сказала провідна авторка дослідження Джулія В. Хаас.

Як проводилось дослідження

Науковці проаналізували дані 12 клінічних випробувань вакцин проти COVID-19, які містили дані про побічні ефекти від 22 578 реципієнтів плацебо та 22 802 реципієнтів вакцини.

Результати аналізу:

Після першої ін'єкції більше ніж 35% пацієнтів, які отримували плацебо, відчували симптоми, які зачіпають все тіло, зокрема: лихоманку, головний біль та сильну втому. 16% людей з плацебо повідомили про біль у місці ін'єкції, почервоніння або набряк.

Після першої ін'єкції справжньої вакцини побічні ефекти виникли у 46% людей. Науковці переконані, що більшість з них були пов'язані з ефектом ноцебо. Аналіз показав, що на ноцебо припадало 76% від усіх побічних ефектів у групі вакцинації та четверть від "місцевих" ефектів, таких як почервоніння та набряк у місці уколу.

Після другої дози побічні ефекти та фізичні явища в групі плацебо знизилися до 32% та 12% відповідно.

Тим часом учасники, які отримали 2 дозу справжньої вакцини, повідомили про більшу кількість побічних ефектів: 61% повідомили про системні побічні ефекти та 73% повідомили про місцеві побічні ефекти.

Дослідники підрахували, що на ноцебо припадало майже 52% побічних ефектів, про які повідомляли після другої дози.

Хоч це не може бути підтверджено, вчені вважають, що вищий рівень побічних ефектів у групі вакцинації, ймовірно, виник внаслідок очікування учасників більших наслідків після 2 уколу.