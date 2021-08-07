Думаю, у нас все вийде, – Ляшко сказав, як і на скільки лікарям можуть підвищити зарплати

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про те, що в Україні будуть підвищувати зарплати медичним працівникам. Кількість додаткового фінансування для системи охорони здоров'я вже обговорили.

Про це міністр заявив в ефірі одного з телеканалів. Він пообіцяв також реконструювати лікарні.

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Якою повинна бути зарплата медиків

Як повідомив Ляшко, заробітна плата медпрацівників повинна бути як мінімум рівнозначна середньої.

Одне з питань – мотивація медичних працівників,

– наголосив він.

Напередодні він з міністром фінансів проговорювали бюджетний запит на 2022 рік. Вони обговорили кількість додаткового фінансування для системи охорони здоров'я, зокрема для програми медичних гарантій, щоб розв'язати питання підвищення зарплат медичним працівникам.

"Я думаю, у нас все вийде, якщо ми працюємо як єдина команда", – сказав він.

Що відомо про зарплати лікарів?

З 1 вересня 2020 року підвищили зарплати медикам, які працюють в установах спеціалізованої та екстреної медичної допомоги.



Зеленський говорив, що тарифна ставка лікаря-хірурга сьогодні – 5 тисяч 87 гривень. З надбавками середня зарплата становить близько 7 тисяч гривень. Після підвищення з вересня вона буде приблизно 10 тисяч 500 гривень.



Збільшення зарплати лікарям було передбачено в розмірі 70% від посадового окладу: фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, молодшим медичним сестрам – в розмірі 25% мінімальної заробітної плати.

Реконструкція лікарень

Володимир Зеленський 18 червня підписав указ , який встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці медиків. Для середнього медичного персоналу зарплата має бути не менше 13,5 тисяч гривень, а для лікарів – мінімум 20 тисяч.

Також Ляшко розповів, що паралельно з цим в межах "Великого будівництва" почали модернізацію лікарень. Зокрема, на 2022 рік передбачено:

реконструкція, будівництво нових корпусів;

технічне переоснащення однієї обласної клінічної лікарні;

однієї обласної дитячої лікарні в кожній області країни.

"Це будуть лікарні нового європейського підходу. Ці кроки не робилися в Україні досить давно. Це кроки, які показують, що вся вертикаль влади повернулася обличчям до системи охорони здоров'я", – додав він.