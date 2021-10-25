Дуже ефективно, – академік НАН виступив за змішування вакцин

Вакцинація наразі є єдиним шляхом ефективної боротьби з коронавірусом. Але до цього треба звичайно додати і протиепідеміологічні заходи.

Також досить ефективним є змішування вакцин. Про це в ефірі 24 каналу заявив голова комісії біобезпеки Ради національної безпеки й оборони Сергій Комісаренко.

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"Така вакцинація є вкрай ефективною", – наголосив Комісаренко.

Ефективний спосіб боротьби з COVID-19

Він пояснив, що, згідно із клінічними випробуваннями, вакцинація іншими препаратом є дуже ефективним заходом боротьби з вірусом.

Спочатку в нас була AstraZeneca, потім з'явилась вакцина Pfizer і Moderna. Можна вакцинуватися іншими препаратами і вони приводять до дуже хорошого ефекту. Сергій Комісаренко Голова комісії біобезпеки РНБО

Про які дослідження мовиться

Відзначимо, що кілька досліджень показують, що ефективність вакцин збільшується, коли препарати відрізняються.

Згідно із дослідженнями, опублікованими в журналі Nature, змішування вакцин є дуже ефективним. Рівень інфікування у 2 рази нижчий у пацієнтів, які отримали одну дозу AstraZeneca, іншу – Pfizer, в порівнянні з тими, хто отримав 2 дози Pfizer.

Інше дослідження, опубліковане у The Lancet Regional Health Europe, показує, що ризик зараження знижується на 79% після комбінації AstraZeneca і Moderna.

Головне про активізацію COVID-19

За 25 жовтня лікарі виявили майже 15 тисяч нових випадків хвороби. Лідерами за поширенням COVID-19 залишаються Харківщина, Одещина, Дніпропетровщина та Житомирщина.

Тому в Міністерстві охорони здоров'я не припиняють наголошувати на важливості вакцинації для населення. Наразі в червоній зоні перебувають 7 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська.

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Вакцинація в Україні: важливе