Дуже ефективно, – академік НАН виступив за змішування вакцин
Джерело:24 канал
Вакцинація наразі є єдиним шляхом ефективної боротьби з коронавірусом. Але до цього треба звичайно додати і протиепідеміологічні заходи.
Також досить ефективним є змішування вакцин. Про це в ефірі 24 каналу заявив голова комісії біобезпеки Ради національної безпеки й оборони Сергій Комісаренко.
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"Така вакцинація є вкрай ефективною", – наголосив Комісаренко.
Ефективний спосіб боротьби з COVID-19
Він пояснив, що, згідно із клінічними випробуваннями, вакцинація іншими препаратом є дуже ефективним заходом боротьби з вірусом.
Спочатку в нас була AstraZeneca, потім з'явилась вакцина Pfizer і Moderna. Можна вакцинуватися іншими препаратами і вони приводять до дуже хорошого ефекту.
Про які дослідження мовиться
Відзначимо, що кілька досліджень показують, що ефективність вакцин збільшується, коли препарати відрізняються.
Згідно із дослідженнями, опублікованими в журналі Nature, змішування вакцин є дуже ефективним. Рівень інфікування у 2 рази нижчий у пацієнтів, які отримали одну дозу AstraZeneca, іншу – Pfizer, в порівнянні з тими, хто отримав 2 дози Pfizer.
Інше дослідження, опубліковане у The Lancet Regional Health Europe, показує, що ризик зараження знижується на 79% після комбінації AstraZeneca і Moderna.
Головне про активізацію COVID-19
За 25 жовтня лікарі виявили майже 15 тисяч нових випадків хвороби. Лідерами за поширенням COVID-19 залишаються Харківщина, Одещина, Дніпропетровщина та Житомирщина.
Тому в Міністерстві охорони здоров'я не припиняють наголошувати на важливості вакцинації для населення. Наразі в червоній зоні перебувають 7 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська.
Академік розповів про змішування вакцин: дивіться відео
Вакцинація в Україні: важливе
- Минулого тижня в Україні від коронавірусу щепилося 1,5 мільйони людей.
- За вихідні вірус забрав життя 870 пацієнтів. З них – 97% були не щепленими від COVID-19.
- Станом на 23 жовтня, як завив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, 30% українців вакцинувались від коронавірусу.