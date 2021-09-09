Симптоми можуть з'явитись згодом
Київська педіатриня Ганна Горбань розповіла, що зазвичай у дітей коронавірус протікає легше, ніж у дорослих, але за 2 – 3 тижні можуть з'явитися рідкісні симптоми та ускладнення.
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Він дуже підступний, перший пацієнт вразив мене нестикуванням всіх симптомів. Складність була в тому, що батьки не знали про перенесений сином COVID-19,
– зазначила лікарка.
Розповідаючи про цей випадок, лікарка розповіла, що після того, як в дитини виявили антитіла і стало зрозуміло про перенесений коронавірусу 2 – 3 тижні тому, то з симптомів батьки пригадали тільки підвищення температури на кілька годин, з яким впорались самостійно, без жарознижувальних.
Інші ускладнення коронавірусу у дітей
Також лікарка розповіла, що за 2 – 3 тижні можуть виникати і бактеріальні запалення, аж до сепсисів.
Про цю форму ускладнення, на жаль, мало говорять. Дівчинка, моя пацієнтка, перехворіла COVID-19 легко, а через 2 тижні у неї виникла ангіна, яка спровокувала септичний стан,
– розповіла педіатриня.
Та додала, що дитину доставили до лікарні вже тоді, коли вона знепритомніла. Медики виявили у неї сепсис, і лікували понад два тижні.
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