Дуже підступний: лікарка описала небезпечні ускладнення штаму Дельта у дітей

Новий штам є більш заразним, і його симптоми відрізняються від звичайного COVID-19. Зокрема, варіант Дельта може викликати у дітей мультисистемний запальний синдром, який дуже небезпечний.

Симптоми можуть з'явитись згодом

Київська педіатриня Ганна Горбань розповіла, що зазвичай у дітей коронавірус протікає легше, ніж у дорослих, але за 2 – 3 тижні можуть з'явитися рідкісні симптоми та ускладнення.

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Він дуже підступний, перший пацієнт вразив мене нестикуванням всіх симптомів. Складність була в тому, що батьки не знали про перенесений сином COVID-19,

– зазначила лікарка.

Розповідаючи про цей випадок, лікарка розповіла, що після того, як в дитини виявили антитіла і стало зрозуміло про перенесений коронавірусу 2 – 3 тижні тому, то з симптомів батьки пригадали тільки підвищення температури на кілька годин, з яким впорались самостійно, без жарознижувальних.

Інші ускладнення коронавірусу у дітей

Втім, вже згодом у цієї дитини "посипалося" все: постраждали нирки, судини, траплялися панічні атаки. Сильно запалився кишківник, нічим не знімався біль в животі, стрибав тиск.

Також лікарка розповіла, що за 2 – 3 тижні можуть виникати і бактеріальні запалення, аж до сепсисів.

Про цю форму ускладнення, на жаль, мало говорять. Дівчинка, моя пацієнтка, перехворіла COVID-19 легко, а через 2 тижні у неї виникла ангіна, яка спровокувала септичний стан,

– розповіла педіатриня.

Та додала, що дитину доставили до лікарні вже тоді, коли вона знепритомніла. Медики виявили у неї сепсис, і лікували понад два тижні.

Результати останніх досліджень доводять:

Діти мають такі ж ризики захворіти на коронавірус, що й дорослі, але можуть не виявляти при цьому ніяких симптомів.

Антитіла до SARS-CoV-2 з'являються в період від 1 до 4 тижнів.

Висновки опублікували в медичному журналі JAMA

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