Штам коронавірусу B.1.1.529 в Бельгії
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Бельгії Френк Ванденбруке. За його словами, вірус виявили у невакцинованої людини, яка отримала позитивний результат 22 листопада.
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У пацієнта з'явилися симптоми зараження через 11 днів після поїздки до Єгипту через Туреччину. Крім цього в країні аналізують два зразки COVID-19, щоб встановити, чи є вони новим варіантом коронавірусу, який вперше виявили у Південній Африці.
Поки Бельгія є єдиною європейською країною, яка підтвердила випадок зараження варіантом коронавірусу B. 1.1.529.
Що відомо про новий штам коронавірусу
- Його ідентифікували 23 листопада у Південній Африці.
- У спайковому білку нового варіанту недуги – 32 мутації, це удвічі більше, аніж у штаму Дельта.
- Таким чином може виникнути проблема з імунною відповіддю організму.
- ЄС може призупинити авіасполучення з Південною Африкою через новий штам.
- В Ізраїлі також виявили новий штам коронавірусу B.1.1.529.
- Нині виявили всього 77 випадків інфікування цим варіантом. Але експерти непокояться, що це лише зафіксовані пацієнти, а реальна кількість може бути значно більшою.