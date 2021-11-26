Дуже швидко поширюється: африканський штам коронавірусу знайшли ще в одній країні

У Бельгії підтвердили один випадок захворювання новим варіантом COVID-19. Вірус виявили у людини, яка приїхала з-за кордону.

Штам коронавірусу B.1.1.529 в Бельгії

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Бельгії Френк Ванденбруке. За його словами, вірус виявили у невакцинованої людини, яка отримала позитивний результат 22 листопада.

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У пацієнта з'явилися симптоми зараження через 11 днів після поїздки до Єгипту через Туреччину. Крім цього в країні аналізують два зразки COVID-19, щоб встановити, чи є вони новим варіантом коронавірусу, який вперше виявили у Південній Африці.

Поки Бельгія є єдиною європейською країною, яка підтвердила випадок зараження варіантом коронавірусу B. 1.1.529.

Що відомо про новий штам коронавірусу