Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що зараз немає доказів того, що буде потрібно третя бустерна доза. Водночас ЗМІ повідомляють з посиланням на джерела в ЄС інше – сценарій ревакцинації бустерною вакциною "дуже ймовірний".

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Те саме джерело не виключає можливості третьої дози проти COVID-19 навіть у 2021 році, залежно від мутації різних штамів коронавірусу.

Усе задля захисту проти мутацій

Ймовірно, фармацевтична компанія Pfizer скоро звернеться до EMA з проханням про отримання третьої бустерної дози вакцини, яка, за її словами, може забезпечити в 10 разів більший захист.

Зверніть увагу! Європейська комісія вже уклала угоду з компанією на закупівлю 1,8 мільярда доз до 2023 року.

Темпи вакцинації в світі

За останніми даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, наразі принаймні першою дозою у країнах ЄС щеплені майже 64% дорослих, а завершили курс щеплення – 44%.

Детально про бустерну вакцину

Результати досліджень показали, що бустерна доза Pfizer, яку вводили через 6 місяців після другого щеплення, збільшує кількість антитіл в 5 – 10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями.

ЗМІ також повідомляли, що представники фармкомпанії Pfizer найближчими днями можуть оголосити чиновникам уряду США про необхідність введення третьої дози вакцини від COVID-19 для більш стійкого імунітету.

Водночас сьогодні, 12 липня, головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі, що наразі у США таки не рекомендуватимуть робити третю дозу вакцини від коронавірусу, втім рекомендації можуть змінити.

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