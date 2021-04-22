Чому вони це зробили

Для цього вони вирішили використати крем. Чоловіки розраховували, що це допоможе збільшити розміри пенісів, але замість цього потрапили в лікарню.

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Французи зізналися, що подивилися ролик на YouTube про способи збільшити член, після чого вирішили закачати собі в статеві органи крем, який застосовується для запобігання утворенню гематом.

Друзі шприцом ввели один одному в геніталії повний тюбик мазі від гематом – 30 грамів.

Наслідки ін'єкцій

З ранку чоловіки побачили, що їхні пеніси набрякли, і звернулися в лікарню, де їх госпіталізували. Медики встановили, що серйозних ушкоджень немає – тільки численні сліди від ін'єкцій. Ймовірний діагноз – посттравматичний набряк.

Обидва учасники, які побажали залишитися анонімними, розповіли, що відчували сильний біль. Лікування виявилося консервативним – їм просто дали знеболювальні.

Лікарі також рекомендували спокій та регулярний огляд. На наступне обстеження чоловіка не прийшли.

Самостійні ін'єкції різних речовин в пеніс – стара практика. Можлива мотивація – підвищення самооцінки та поліпшення своїх сексуальних можливостей. Також ін'єкції можуть бути частиною практики хімсекса (застосування наркотиків під час сексу). Тепер у людей є онлайн-уроки, тому самоін'екції стають поширеним явищем,

– заявили медики.