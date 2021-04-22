Два п'яних чоловіка спробували збільшити пеніси ін'єкціями крему

У Франції двоє п'яних чоловіків 30 і 32 років знайшли на ютубі відеоінструкцію зі збільшення пеніса і вирішили випробувати метод на собі. Все закінчилось не дуже добре.

Чому вони це зробили

Для цього вони вирішили використати крем. Чоловіки розраховували, що це допоможе збільшити розміри пенісів, але замість цього потрапили в лікарню.

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Французи зізналися, що подивилися ролик на YouTube про способи збільшити член, після чого вирішили закачати собі в статеві органи крем, який застосовується для запобігання утворенню гематом.

Друзі шприцом ввели один одному в геніталії повний тюбик мазі від гематом – 30 грамів.

Наслідки ін'єкцій

З ранку чоловіки побачили, що їхні пеніси набрякли, і звернулися в лікарню, де їх госпіталізували. Медики встановили, що серйозних ушкоджень немає – тільки численні сліди від ін'єкцій. Ймовірний діагноз – посттравматичний набряк.

Обидва учасники, які побажали залишитися анонімними, розповіли, що відчували сильний біль. Лікування виявилося консервативним – їм просто дали знеболювальні.

Лікарі також рекомендували спокій та регулярний огляд. На наступне обстеження чоловіка не прийшли.

Самостійні ін'єкції різних речовин в пеніс – стара практика. Можлива мотивація – підвищення самооцінки та поліпшення своїх сексуальних можливостей. Також ін'єкції можуть бути частиною практики хімсекса (застосування наркотиків під час сексу). Тепер у людей є онлайн-уроки, тому самоін'екції стають поширеним явищем,

– заявили медики.