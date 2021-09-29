Два регіони України не відповідають показникам жовтої зони
Джерело:МОЗ
Нині Україна перебуває в жовтій зоні карантину. Але станом на 29 вересня дві області України мають показники помаранчевої зони.
В обох регіонах перевищені показники захворюваності. Мовиться про Донецьку та Чернівецьку області.
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Зауважимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізацій через COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%. Натомість рівень захворюваності повинен становити не більше 75 на 100 тисяч населення.
Ситуація у Донецькій області
У Донецькій області вже довгий час спостерігають погану динаміку госпіталізацій хворих на коронавірус. Нині вона становить 66,3%.
Окрім цього, Донецька область має зависокий рівень захворюваності на коронавірус – 269 на 100 тисяч населення.
Ситуація у Чернівецькій області
У Чернівецькій області перевищені показники завантаженості ліжок з киснем для COVID-хворих – нині вона становить 65,9% при нормі 65%.
Тим часом рівень захворюваності також перевищений – аж 479 на 100 тисяч населення.
Лідери за захворюваністю
За минулу добу, 28 вересня, найбільше нових хворих на коронавірус виявили у:
- Харківській (976),
- Дніпропетровській (787),
- Донецькій (699),
- Одеській (662),
- Запорізькій (592) областях.