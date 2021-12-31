Вакцинованим Coronavac потрібно два бустерних щеплення
Дослідження проводили вчені з Єльського університету, Міністерства охорони здоров'я Домініканської Республіки та інших установ.
Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі
Результати дослідження
Рівні антитіл, які сформувались після проходження повного курсу Sinovac й щеплення бустером від Pfizer — були в 6,3 нижчі у порівнянні з попередніми штамами коронавірусу й у 2,7 раза в порівнянні з Дельтою.
Минулого тижня в Гонконгу також проводили дослідження під час якого з'ясувалося, що навіть три дози вакцини Sinovac не викликали достатньої відповіді антитіл проти Омікрону.
Що відомо про ефективність вакцин проти Омікрону
- У Moderna заявили, що можуть випустити змінену вакцину від нового штаму коронавірусу Омікрон. Препарат може бути готовий вже на початку 2022 року.
- Pfizer також почала розробку вакцини від нового варіанту.
- Усе тому, що два стандартні щеплення не дають достатнього захисту проти інфікування Омікроном. Так, наприклад, вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Однак захист від важкого протікання хвороби залишився високим – на рівні 70%.