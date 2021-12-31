Два щеплення Coronavac та бустер Pfizer є неефективними проти Омікрону

Курс вакцинації, тобто два щеплення препаратом від Sinovac (Coronavac) та бустерна доза Pfizer виявилися менш ефективними проти нового штаму коронавірусу Омікрон, ніж цього очікували.

Вакцинованим Coronavac потрібно два бустерних щеплення

Дослідження проводили вчені з Єльського університету, Міністерства охорони здоров'я Домініканської Республіки та інших установ.

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Результати дослідження

Рівні антитіл, які сформувались після проходження повного курсу Sinovac й щеплення бустером від Pfizer — були в 6,3 нижчі у порівнянні з попередніми штамами коронавірусу й у 2,7 раза в порівнянні з Дельтою.

Вчені припустили, що тим, хто проходить курс CoronaVac – доведеться робити ще два додаткових бустерних щеплення проти Омікрону.

Минулого тижня в Гонконгу також проводили дослідження під час якого з'ясувалося, що навіть три дози вакцини Sinovac не викликали достатньої відповіді антитіл проти Омікрону.

Що відомо про ефективність вакцин проти Омікрону

У Moderna заявили, що можуть випустити змінену вакцину від нового штаму коронавірусу Омікрон. Препарат може бути готовий вже на початку 2022 року.

Pfizer також почала розробку вакцини від нового варіанту.

Усе тому, що два стандартні щеплення не дають достатнього захисту проти інфікування Омікроном. Так, наприклад, вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Однак захист від важкого протікання хвороби залишився високим – на рівні 70%.

У світі наразі активно вводять ревакцинацію – проти Омікрону рекомендують три дози вакцини. Подібні заяви зробили у компаніях Pfizer, Moderna.