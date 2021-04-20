Два типи уражень: вчені пояснили, як коронавірус шкодить мозку та нервовій системі
Вчені виявили ушкодження в мозку пацієнтів, які перенесли COVID-19. Це пояснює серйозні неврологічні ускладнення у важких пацієнтів, а також відчуття сплутаності у людей з легкою формою недуги.
Джерело:EurekAlert
Коронавірус не інфікує мозок напряму
Вчені не знайшли підтверджень прямого інфікування мозку SARS-CoV-2, але мозок відчуває серйозний вплив вірусу інакше – через кровоносні судини.
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Дослідження наразі надають суперечливі дані про те, чи може SARS-CoV-2 інфікувати мозок безпосередньо.
В рамках цього дослідження вчені так і не змогли виявити ознаки вірусу в нейронах або гліальних клітинах. Незначні рівні вірусної РНК дослідники пояснили наявністю вірусу в кровоносних судинах або клітинах, що покривають головний мозок.
Ми вивчили більше зразків тканин, ніж використовували дослідники у попередніх працях, і використовували більше методів для пошуку слідів вірусу, але не знайшли доказів наявності вірусної РНК або білків в клітинах мозку,
– прокоментував результати автор дослідження Джеймс Голдман.
Як пояснюють ушкодження мозку
У деяких дослідженнях вчені зазначали, що SARS-CoV-2 продукується в нейронах або гліальних клітинах, однак, на думку авторів, це наслідки зараження і присутності вірусу в кровоносних судинах мозку.
Ми спостерігали безліч змін в мозку, які можуть пояснити сплутаність свідомості, галюцинації та інші неврологічні симптоми на тлі важкого перебігу хвороби, а також причини стану туману в мозку у людей з легкою формою COVID-19,
– додав Голдман.
Виявлені патології головного мозку вчені розділили на дві категорії
- У першої групи пацієнтів пошкодження головного мозку були пов'язані з гіпоксією. Ймовірно, викликані згустками крові, які припиняли подачу кисню в мозок.
- У другої групи пошкодження мозку були викликані великою кількістю активованої мікроглії – імунних клітин. Вчені припускають, що активація мікроглії була запущена запальними цитокінами.
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