Два типи уражень: вчені пояснили, як коронавірус шкодить мозку та нервовій системі

Вчені виявили ушкодження в мозку пацієнтів, які перенесли COVID-19. Це пояснює серйозні неврологічні ускладнення у важких пацієнтів, а також відчуття сплутаності у людей з легкою формою недуги.

Коронавірус не інфікує мозок напряму

Вчені не знайшли підтверджень прямого інфікування мозку SARS-CoV-2, але мозок відчуває серйозний вплив вірусу інакше – через кровоносні судини.

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Дослідження наразі надають суперечливі дані про те, чи може SARS-CoV-2 інфікувати мозок безпосередньо.

В рамках цього дослідження вчені так і не змогли виявити ознаки вірусу в нейронах або гліальних клітинах. Незначні рівні вірусної РНК дослідники пояснили наявністю вірусу в кровоносних судинах або клітинах, що покривають головний мозок.

Ми вивчили більше зразків тканин, ніж використовували дослідники у попередніх працях, і використовували більше методів для пошуку слідів вірусу, але не знайшли доказів наявності вірусної РНК або білків в клітинах мозку,

– прокоментував результати автор дослідження Джеймс Голдман.

Як пояснюють ушкодження мозку

У деяких дослідженнях вчені зазначали, що SARS-CoV-2 продукується в нейронах або гліальних клітинах, однак, на думку авторів, це наслідки зараження і присутності вірусу в кровоносних судинах мозку.

Попри відсутність вірусу в головному мозку, у кожного пацієнта спостерігалися значні патології головного мозку.

Ми спостерігали безліч змін в мозку, які можуть пояснити сплутаність свідомості, галюцинації та інші неврологічні симптоми на тлі важкого перебігу хвороби, а також причини стану туману в мозку у людей з легкою формою COVID-19,

– додав Голдман.

Виявлені патології головного мозку вчені розділили на дві категорії