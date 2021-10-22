Причини призупинення роботи
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в одного виробника медичного кисню виникли технічні проблеми. Інший завод проводить регламенті роботи.
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Віктор Ляшко – міністр МОЗ
“Наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинились на планові регламенті роботи на 10 – 15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності”.
За словами міністра, у медичних закладах у 5 – 6 разів більше споживають кисень, ніж споживали раніше.
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Це пов'язано з тим, що інфіковані Дельтою вимагають більше кисневої підтримки. Водночас міністр запевнив, що всі пацієнти забезпечені кисневою терапією у лікарнях.
У МОЗ готувалися до проведення планових робіт, тому спільно з виробниками ми знайшли їм заміну на цей період.
Актуальна статистика поширення коронавірусу
Джерело: МОЗ
- Станом на 22 жовтня в Україні рекордна добова захворюваність на коронавірус – інфікувались 23,7 тисячі людей. Найбільшою є також кількість смертей серед ковід пацієнтів – 614
- В Україні в червоній зоні карантину перебувають 5 областей, у жовтій – теж 5. Посилення карантину загрожує ще трьом областям, одна з них завтра вже перейде в червону зону.
- За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 725 385 випадки захворювання на коронавірус. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 63 003 мешканці країни.
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