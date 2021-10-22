Чи вистачить кисню в Україні: два виробника призупинили роботу

В Україні значно зросла потреба у медичному кисні. Водночас два заводи з виробництва медичного кисню призупинили роботу через регламентні роботи.

Причини призупинення роботи

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в одного виробника медичного кисню виникли технічні проблеми. Інший завод проводить регламенті роботи.

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Віктор Ляшко – міністр МОЗ “Наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинились на планові регламенті роботи на 10 – 15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності”.

За словами міністра, у медичних закладах у 5 – 6 разів більше споживають кисень, ніж споживали раніше.

Чому зростає потреба у кисні

Це пов'язано з тим, що інфіковані Дельтою вимагають більше кисневої підтримки. Водночас міністр запевнив, що всі пацієнти забезпечені кисневою терапією у лікарнях.

У МОЗ готувалися до проведення планових робіт, тому спільно з виробниками знайшли їм заміну на цей період.

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Джерело: МОЗ

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