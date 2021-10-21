Головний санітарний лікар повідомив, що наразі ведеться робота над рекомендацією бустеру для людей з хронічними захворюваннями, які ослаблюють імунітет, а от масового запровадження не буде.

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Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози у 2021 році, має отримати такі ж дві дози у 2022 році,

– сказав Ігор Кузін.

За його словами, наразі все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку. Оскільки імунітет до COVID-19 з часом слабшає, навіть після щеплення.

"Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь", – додав головний санлікар.

Зверніть увагу! Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 373 552 людини. З них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, дві дози – 6 743 615 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 15 117 165 щеплень.

Ситуація з коронавірусом в Україні

захворіли 2 701 600 людей;

одужали 2 352 835 громадян;

померли 62 389 пацієнтів;

Кузін про ревакцинацію у 2022 році: дивіться відео