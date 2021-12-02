Дві дози вакцини отримали понад 11 мільйонів українців
2 грудня 2021 , 09:53Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Станом на 2 грудня в Україні проти коронавірусу провели майже 25 мільйонів щеплень, дві дози вакцини отримали понад 11 мільйонів українців.
Добова статистика вакцинації
За добу 1 грудня провакциновано 210 869 людей. Зокрема, першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.
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Щеплення проводили 960 мобільні бригади з імунізації, 3 230 пункти щеплення та 466 центри вакцинації населення.Увага! Згідно з національним планом, щомісяця повинні робити щонайменше 8 мільйонів щеплень
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакциновано проти коронавірусу 13 543 490 людей:
- першу дозу отримали – 13 543 488 людей,
- отримали дві дози, а відтак завершили імунізацію – 11 415 141 людина.
Загалом проведено 24 958 629 щеплень.
Які вакцини використовували найчастіше
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 449 988,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 665 837,
- AstraZeneca – 1 603 791,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 316 007.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу