Станом на 9 квітня дві дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали лише 5 осіб.

Так, за минулу добу, 8 квітня, отримали другу дозу вакцини компанії AstraZeneca ( торгова назва – Covishield) ще троє людей.

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353 142 отримали одну дозу. 5 осіб отримали дві дози,

– йдеться на офіційному сайті щодо темпів вакцинації в Україні.

Зазначимо, 8 квітня 2021 року в Україні 18 569 людей щеплено проти COVID-19. 353 147 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.

Щеплення проводилось 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами щеплення.

Станом на 8 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 431 025 людей.

Коротко про вакцини для українців

Очільник Міністерства охорони здоров'я зазначив, що наразі Україна підписала такі контракти:

на 10 мільйонів доз – з компанією NovaVax;

на 2 мільйони доз – з AstraZeneka/CoviShield

на 2 мільйони доз – щодо вакцини Sinovak

на 10 мільйонів доз – з компанією Pfizer.

25 березня Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки. Все – через нестачу препарату на внутрішньому ринку.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу