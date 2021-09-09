Дві області не відповідають зеленій зоні: показники госпіталізацій перевищені

Станом на 9 вересня всі області України перебувають в зеленій зоні адаптивного карантину. Втім, у двох регіонах епідеміологічні показники не відповідають нормам.

Львівщина тривалий час має перевищенні показники

Так, у Львівській області майже два тижні спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі вона складає 62,3%, а раніше перебувала в межах 60,9% – 78,0%.

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Закарпаття від сьогодні демонструє негативну динаміку

Водночас у Закарпатській області, де нещодавно динаміка COVID-госпіталізацій була в нормі, ситуація погіршилася – тепер у даному регіоні показник складає 50,8%, замість 9,1% – 27,9% фіксованих раніше.

В одному регіоні покращилась ситуація

Тривалий час в Луганській області фіксували перевищення показника госпіталізації – він становив понад 90%, наразі ж ситуація стабілізувалася і становить 43,1%.

У нормі показник госпіталізації пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Статистика в областях / Для збільшення натисніть на зображення /Інфографіка МОЗ

В Україні різко зросла захворюваність на COVID-19

Впродовж минулої доби повідомили про 3 663 випадки інфікування, зокрема до лікарень госпіталізували 981 хворого з симптомами COVID-19.

Добові показники захворюваності різко збільшились, днем раніше виявили 2 772 випадки зараження.

Загалом в країні відомо про 2 306 939 випадки захворювання. Жертвами коронавірусу стали 54 175 людей.

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