Як пояснили у міністерстві, охоплення тестуванням має бути більш ніж 300 на 100 тисяч жителів.

Важливо За добу в Україні госпіталізували більше COVID-хворих, ніж виявили

Так, показник тестувань за минулу добу не відповідає нормі в:

Івано-Франківській області – 282 на 100 тисяч;

Києві – 291 на 100 тисяч.

Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менш як 75 на 100 тисяч населення. Він становить 86. Однак в таблиці це не позначено жодним кольором (зокрема, і зеленим)

Додамо, що станом на 22 червня вся територія України перебуває в зеленій зоні карантину. З 16 червня діятимуть нові правила для зон карантину. Вони передбачають:

Громадський транспорт може курсувати, масові заходи дозволені, а заклади харчування та сфери культури відчинені. Однак працівники повинні дотримуватися маскового режиму. Водночас відвідувачі та працівники можуть не носити маски, якщо: