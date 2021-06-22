Як пояснили у міністерстві, охоплення тестуванням має бути більш ніж 300 на 100 тисяч жителів.
Важливо За добу в Україні госпіталізували більше COVID-хворих, ніж виявили
Так, показник тестувань за минулу добу не відповідає нормі в:
- Івано-Франківській області – 282 на 100 тисяч;
- Києві – 291 на 100 тисяч.
Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менш як 75 на 100 тисяч населення. Він становить 86. Однак в таблиці це не позначено жодним кольором (зокрема, і зеленим)
Додамо, що станом на 22 червня вся територія України перебуває в зеленій зоні карантину. З 16 червня діятимуть нові правила для зон карантину. Вони передбачають:
Громадський транспорт може курсувати, масові заходи дозволені, а заклади харчування та сфери культури відчинені. Однак працівники повинні дотримуватися маскового режиму. Водночас відвідувачі та працівники можуть не носити маски, якщо:
- мають негативний ПЛР тест, який зробили не пізніше ніж за 72 годин до початку події;
- мають негативний тест на антитіла, який зробили не пізніше ніж за 72 години;
- документ про повну вакцинацію схваленими у ВООЗ вакцинами