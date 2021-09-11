Там висока динаміка рівня госпіталізації. Багато людей потребують допомоги медиків.

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Найгірші показники госпіталізації з коронавірусом

Так, у Волинській області показник динаміки рівня госпіталізації перевищений 2 дні поспіль. Сьогодні він становить 53,4%.

області показник динаміки рівня госпіталізації перевищений 2 дні поспіль. Сьогодні він становить 53,4%. Крім того, у Львівській області близько двох тижнів спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих на COVID-19. Зараз цей показник на рівні 64,7%.

Увага! Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%

Рівень захворюваності

Крім того, показник рівня захворюваності зависокий одразу у кількох областях. Він повинен складати не менш ніж 75 на 100 тисяч населення. У Чернівецькій області він досягнув до позначки аж у 233. Наступною у антирейтингу іде Луганська область із показником у 180.

Невтішні дані і у таких областях:

Київ – 131;

Тернопільській – 112;

Харківській – 105;

Херсонській – 98;

Житомирській – 92;

Львівській – 92;

Хмельницькій – 90.

Одеській – 88;

Запорізькій – 87;

Рівненькій – 78;

Донецькій – 77;

Нагадаємо, за минулу добу, 10 вересня, в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусу. При цьому госпіталізували 1 102 людини.