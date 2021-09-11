Там висока динаміка рівня госпіталізації. Багато людей потребують допомоги медиків.
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Найгірші показники госпіталізації з коронавірусом
- Так, у Волинській області показник динаміки рівня госпіталізації перевищений 2 дні поспіль. Сьогодні він становить 53,4%.
- Крім того, у Львівській області близько двох тижнів спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих на COVID-19. Зараз цей показник на рівні 64,7%.
Рівень захворюваності
Крім того, показник рівня захворюваності зависокий одразу у кількох областях. Він повинен складати не менш ніж 75 на 100 тисяч населення. У Чернівецькій області він досягнув до позначки аж у 233. Наступною у антирейтингу іде Луганська область із показником у 180.
Невтішні дані і у таких областях:
- Київ – 131;
- Тернопільській – 112;
- Харківській – 105;
- Херсонській – 98;
- Житомирській – 92;
- Львівській – 92;
- Хмельницькій – 90.
- Одеській – 88;
- Запорізькій – 87;
- Рівненькій – 78;
- Донецькій – 77;
Нагадаємо, за минулу добу, 10 вересня, в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусу. При цьому госпіталізували 1 102 людини.
- Одеській – 88;