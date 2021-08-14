Так, в областях спостерігають високу динаміку госпіталізації хворих. У нормі загальна кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

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Про які області мовиться

У Тернопільській області є висока динаміка госпіталізацій. Цей показник становить 76,9%, а лише днем раніше сягав 72,2%.

У Полтавській області показник різко зріс до 51,9%. Напередодні він становив 26,4%, а до цього лише 7%. Коронавірус в Україні: що треба знати За добу 13 серпня в Україні виявили 1 353 нових випадків COVID-19. Серед хворих було 99 дітей та 33 медпрацівників. Госпіталізували за день 641 людину. Одужали – 791, а помер 21 хворий. Загалом від початку пандемії, за даними РНБО, захворіли понад 2,2 мільйона. Близько 2,1 мільйона вже побороли недугу. На жаль, ускладнення коронавірусу забрало життя 4334321 людини.

Станом на 14 липня першу дозу щеплення отримали 4 643 647 людей, другу – 2 688 903. Найбільш активно вакцинують у Києві та області, а також на Полтавщині, Черкащині та Чернігівщині. Найгірші показники в Одеській, Волинській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.