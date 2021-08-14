Дві області України не відповідають показникам зеленої зони карантину

В Україні станом на 14 серпня у двох регіонах показники не відповідають зеленій зоні карантину. Багато хворих там потребують допомоги медиків у лікарнях.

Так, в областях спостерігають високу динаміку госпіталізації хворих. У нормі загальна кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

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Про які області мовиться

У Тернопільській області є висока динаміка госпіталізацій. Цей показник становить 76,9%, а лише днем раніше сягав 72,2%.

У Полтавській області показник різко зріс до 51,9%. Напередодні він становив 26,4%, а до цього лише 7%. Коронавірус в Україні: що треба знати За добу 13 серпня в Україні виявили 1 353 нових випадків COVID-19. Серед хворих було 99 дітей та 33 медпрацівників. Госпіталізували за день 641 людину. Одужали – 791, а помер 21 хворий. Загалом від початку пандемії, за даними РНБО, захворіли понад 2,2 мільйона. Близько 2,1 мільйона вже побороли недугу. На жаль, ускладнення коронавірусу забрало життя 4 334 321 людини.

Станом на 14 липня першу дозу щеплення отримали 4 643 647 людей, другу – 2 688 903. Найбільш активно вакцинують у Києві та області, а також на Полтавщині, Черкащині та Чернігівщині. Найгірші показники в Одеській, Волинській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.