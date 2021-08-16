Зокрема, там підвищена динаміка госпіталізацій. Хворі потребують допомоги медиків у лікарнях. Попри це, нині усі регіони Україні офіційно перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки.

Увага За добу в Україні виявили понад 400 заражених COVID-19: 14 людей померли

Які це області

Так, вже третій день поспіль показник динаміки рівня госпіталізації з коронавірусом перевищений у Полтавській області . Станом на 15 серпня він становить – 64,0%. Два дні раніше він складав – 51,9% та 58,8%.

. Станом на 15 серпня він становить – 64,0%. Два дні раніше він складав – 51,9% та 58,8%. Також не відповідає зеленій зоні Рівненська область, де періодично показник госпіталізацій підвищується. Але протягом останніх двох днів ситуація з хворими у лікарнях у регіоні навпаки покращилася. 15 серпня було 51,5%, а раніше – 56,7%.

Довідка. У нормі загальна кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Правила зеленої зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 16 серпня в Україні за добу зафіксували 417 нових випадків захворювання на коронавірус. Одужати вдалося 248 людям. На жаль, померли від ускладнень, які спричинив вірус, 14 пацієнтів.

Нагадаємо, 11 серпня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 1 жовтня 2021 року.