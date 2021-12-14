Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів

Дві петиції з вимогою скасувати "примусову" вакцинацію набрали більш ніж 25 тисяч підписів. Обидві петиції розміщені на сайті президента України Володимира Зеленського.

До слова, ще одна петиція про скасування "примусової" вакцинації надходила Зеленському у жовтні. Але, вочевидь, її не підтримали.

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Що відомо про 2 нові петиції

Петиція від 27 вересня, зібрала 25 444 підписи – її вже розглядають. Автор петиції просить президента скасувати карантинні обмеження, оскільки вважає їх "безглуздими".

Інша петиція, від 23 вересня, набрала 25 121 голос і нині очікує на розгляд. Автор вимагає скасувати "примусову" вакцинацію проти COVID-19 через те, що вакцини нібито є "простроченими".

Що відомо про попередню петицію

Петиція з вимогою "скасувати примусову вакцинацію" надходила Володимиру Зеленському у жовтні 2021 року.

У відповіді до петиції вказали, що пропозиції передали голові ВР та прем'єр-міністрові на вивчення.

Того ж місяця МОЗ вирішило відстороняти від роботи освітян та працівників державних та місцевих органів влади, які не мають щеплення.

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