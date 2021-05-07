Вчені з Медичного коледжу батька Мюллера, Індія, проаналізували трансепідермальну втрату води (TEWL – важливий параметр для вимірювання функції шкірного бар'єра) у 582 осіб.

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Епідемія дерматиту через коронавірус

Результати показали, що дерматит рук зараз присутній у 92,6% медичних працівників і 68,7% населення в цілому, не дивлячись на те, що тільки приблизно 3% медичних працівників і 2,4% широкої громадськості, які брали участь в дослідженні, повідомили про попередні випадки дерматиту рук.

Більш високе середнє значення TEWL (суха шкіра) також було відзначено у жінок і медиків з відділення інтенсивної терапії, це було пов'язано з частішим миттям рук і використанням засобів для протирання на спиртовій основі.

Як медичні працівники, так і представники широкої громадськості в цьому дослідженні заявили, що роздратування і сухість шкіри були основною перешкодою для постійної практики гігієни рук.

Це дослідження справді демонструє вплив посиленого миття рук та використання антисептиків на основі спирту на здоров’я шкіри лікарів та широкої громадськості,

– зазначили науковці.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу